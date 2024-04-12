В Улан-Удэ со школьниками провели антинаркотическую беседу

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Полицейские побывали в школе №1



Сотрудники МВД по Бурятия провели профилактическую беседу с учащимися улан-удэнской школы №1. Слушателями стали более 60 человек.



Инспектор по делам несовершеннолетних Аюр Цыренов рассказал ребятам об опасности наркопотребления. Также он призвал их избегать распространяемых в сети Интернет сведений с предложением быстрого заработка путём сбыта наркотических средств, объяснив, что бездумная поддержка противоправной деятельности может привести не только к проблемам в личной жизни, но и с законом, вплоть до пожизненного лишения свободы.



- В случае выявления со стороны несовершеннолетних нарушений, связанных с запрещёнными веществами, они будут поставлены на профилактические учёты в ПДН и наркологический диспансер, – сообщили полицейские.



Также они напомнили подросткам о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации и, в целом, недопущении каких-либо противоправных деяний.



После окончания мероприятия инспектор передал администрации учебного заведения профилактические плакаты «Школа – мир знаний, здоровья и безопасности» и памятки «Безопасность в интернете» для последующего размещения на правовых уголках и информационных стендах. Наглядный материал будет напоминать школьникам об имеющихся опасностях и о том, как их распознать и избежать.



Кроме того, стражами порядка была проведена беседа с директором и педагогическим составом школы по предупреждению IT-мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

