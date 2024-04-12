Жителей Бурятии просят не вешать хадаки на лиственницу в священном месте

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Завязывайте ленты и хадаки на ограждение», - обратились в национальном парке



Жителей Тункинского района и приезжих попросили не обвязывать хадаками, ленточками деревце в священном месте.



Раньше здесь росла большая лиственница, которая впоследствии погибла. И в мае 2023 года по просьбе архитектора Даримы Шагдуровой госинспектора Кыренского участка посадили молодое деревце.



- В местности «Бурэг», расположенной на южной стороне федеральной трассы «Култук-Монды» за улусом Могой-Горхон, росла могучая лиственница, которую мы с вами, проезжая, обвязывая хадаками, засушили. Здесь живёт Дух Бурэгэй таабай! Отдавая дань уважения таабай, мы погубили это дерево! Лесники Кыренского участка весной 2023 года посадили молодое деревце лиственницы, и глава сельского поселения Хужиры Бато Зарбаев сварил из металлических труб ограждение и установил его. Деревце прижилось, и, дай Бог, вырасти ему до такой величины, - рассказали в Тункинском национальном парке.



Однако недавно стало известно, что на этом деревце неугомонные уже завязывают свои ленточки.



- Поберегите дерево! Завязывайте ленты и хадаки на ограждение! – обратились к людям в нацпарке.



Культовое место «Бурэг» находится восточнее села Шимки в 3 километрах. Мифологическое происхождение названия объясняется тем, что когда-то на этом месте жил шаман. Когда он умер, душа его осталась здесь навеки. Здесь растёт одинокая лиственница, около которой полагается совершить обряд, брызнуть за удачную поездку. Название топонима происходит от слов «бурэнхы хада», т.е. рядом находится тёмная гора, заслоняющая эту местность.

