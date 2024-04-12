Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью
Жители баргузинского села Читкан поинтересовались, когда, наконец, выделят деньги на ремонт местной школы. По словам сельчан, полы в здании сгнили, крыша протекает, а штукатурка осыпается.
- И кочегарка не ремонтировалась давно. Такая же проблема – с детским садом. Школа деревянная, построена в 60-х годах. Обшили снаружи и на этом остановились с ремонтом? А дети должны учиться в неотремонтированных классах и дышать сыростью, – возмутились люди в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Начальник районного управления образования (РУО) Елена Козулина сообщила: все районные СОШ включили в заявку на участие в программе модернизации школьных систем образования, которая реализуется в стране с 2022 года. Благодаря ей в учебных заведениях делают капитальный ремонт, оснащают их новым оборудованием и проводят мероприятия по антитеррористической защищённости.
Большую часть средств на эти цели – 93% – направляют из федерального, ещё 6% – из республиканского и 1% – из районного бюджета. По программе обновили уже три баргузинских школы.
- Решение о том, какие включат в неё в дальнейшем, принимается на региональном и федеральном уровнях, – рассказала руководитель РУО.
Предположительно, деньги на ремонт СОШ в Читкане выделят в следующем, 2025 году. Имеющихся же у района средств хватает лишь на её элементарное функционирование.
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
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