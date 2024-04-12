Мэр Улан-Удэ проверил новую технику МУП «Управление трамвая»





– В Казани проверили техническое состояние авто, затем в Красноярске. Ехали со скоростью 85 км. Только на Култуке включали пониженную скорость, потому что там затяжные подъёмы. Двигатель хороший, чтобы поднимать трамваи для эвакуации. Лебёдка есть, сцепки, чтобы тянуть трамваи, стрела выдвигается на метр влево и вправо, – рассказал довольный новой техникой Улугбек Танабаев.









Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил новую технику МУП «Управление трамвая». Новый эвакуатор трамваев на базе КамАЗа изготовлен по специальному заказу МУП «Управление трамвая» на Нижегородском заводе. Он будет поднимать трамвайные вагоны в случае «сходов» с рельс. Ранее для таких работ использовались спецтехника с подъёмными установками 1966 и 1987 годов.– Хотелось, чтобы это новая машина стояла как музейный экспонат и не выходила на аварийные ситуации. Но бывают случаи, когда трамвай сходит с рельсов и его нужно оперативно и безопасно для окружающих поставить на рельсы. Новая машина для этого и предназначена. В последние годы город активно ремонтирует трамвайные пути, что позволило ликвидировать самые аварийные участки, – сказал Игорь Шутенков.Новую спецтехнику пригнал с завода водитель Улугбек Танабаев.Мэр Игорь Шутенков осмотрел и другую спецтехнику, которую предприятие приобретает в последние годы. Ранее автопарк пополнился специализированной машиной для ремонта контактной сети, тремя служебными автомобилями для подвоза сотрудников и обеспечения деятельности организации.– На протяжении последних лет мы обновляем автопарк, чтобы повышать комфорт поездок на общественном транспорте, обеспечить достойные условия работы сотрудникам, которые работают круглосуточно. Вечером нужно загнать трамвайные вагоны, провести профилактику, проверить трамвайные рельсы. Бригады выезжают в ночь для профилактических работ, проверок 56 км трамвайных путей, чтобы в полшестого выехал первый трамвай, – сказал Игорь Шутенков.Оснащение трамвайного парка Улан-Удэ будет продолжаться, поскольку городской электрический транспорт пользуется большой популярностью у пассажиров.