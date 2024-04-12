В улан-удэнской поликлинике прошла тренировка на случай ЧС













В улан-удэнской городской поликлинике №2 провели объектовую тренировку по формированию врачебно-сестринских бригад и организации и развёртыванию приёмно-сортировочного отделения в случае чрезвычайной ситуации.- Для обеспечения готовности к проведению тренировки было выполнено ряд мероприятий. Был издан приказ организации проведения тренировки и проведены инструктажи с руководящим составом и персоналом поликлиники на заседании штаба ГО и ЧС, уточнены схемы оповещения и разработаны алгоритмы действий при ЧС. Максим Максимов, заведующий профилактическим отделением обучался на НМО, после чего объяснил коллегам правила по развёртыванию приёмно-сортировочного отделения и оказанию помощи в условиях ЧС,- сообщили в поликлинике.Также, в учении приняли участие сотрудники скорой медицинской помощи, которые активно практиковали свои навыки наращивания дополнительных бригад.Главный врач ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Вячеслав Тимкин следил за ходом учений, после чего высоко отметил профессиональный подход.- Такие тренировки помогают нашим специалистам быть готовыми к любым вызовам и обеспечивать качественное медицинское обслуживание в любых условиях. Мы гордимся нашей командой и уверены, что благодаря такому подходу мы сохраняем жизни и здоровье наших пациентов, - отметили в поликлинике.