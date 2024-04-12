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Жители Бурятии жгут траву, несмотря на запрет

Жители Бурятии жгут траву, несмотря на запрет
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горожанам напомнили об административной ответственности

С начала недели в большинстве районов республики начал действовать особый противопожарный режим, установивший полный запрет на разведение открытого огня, тем не менее ландшафтные возгорания продолжают фиксировать ежедневно, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Так, с 8 апреля пожарными подразделениями потушены 28 загораний сухой травянистой растительности.

- Главное управление напоминает гражданам, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. Ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима, штраф на граждан составляет до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц – до шестидесяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – до восьмисот тысяч рублей, - отметили в МЧС.

В условиях особого противопожарного режима государственный пожарный надзор совместно с представителями других ведомств усиливает контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. Ежедневно в республике проводится профилактическая работа с населением.

Накануне инспекторы надзорной деятельности совместно с администрацией города провели рейд в дачном товариществе «Ранет». С начала действия особого противопожарного режима сотрудниками проведено более 50 подворовых обходов, в ходе которых было распространено более 500 материалов наглядной агитации.

Собственников земельных участков призывают привести свои дачные и придомовые участки в порядок:
- убрать мусор и сухую траву;
- на земельных участках не разводить костры, не сжигать мусор, траву и иные отходы;
- обеспечить наличие на участках ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя;
- не оставлять детей одних без присмотра.

пожарная безопасность

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