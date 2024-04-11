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В Бурятии жители села сами отремонтировали пешеходный мост

В Бурятии жители села сами отремонтировали пешеходный мост
Общество,  Фото:"Тунка-инфо"
В администрации населённого пункта отметили, что участие в ремонте принимали все

Жители улуса Хойто-Гол Тункинского района сами отремонтировали пешеходный мост через старицу реки Еха-Уган. Об этом сообщили в группе «Тунка-инфо.24/7».

- Участие принимали все, общими усилиями - активисты и жители села, пришли на подмогу. Кто-то взял на себя организационные вопросы, предоставил стройматериалы, помог деньгами. Многие сельчане работали на самом объекте. Мост часто используется - через него короче путь до школы, центра, медпункта и магазина, - рассказали в администрации сельского поселения Хойто-Гол.

В администрации также выразили благодарность односельчанам.

мост

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