В Бурятии подросткам напоминают о вреде наркотиков





В Бурятии проходит оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение–2024», направленная на предупреждение наркомании среди подростков, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.Ещё одна из задач мероприятия – повышение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления запрещённых веществ и участия в их незаконном обороте.Проводится операция в два этапа, этот – продлится до 17 апреля.- В рамках операции будут проведены профилактические медицинские осмотры, разъяснительные тематические беседы со школьниками и студентами. Сотрудники полиции организуют работу, в частности, с подростками, находящимися в социально-опасном положении. Будут проведены интерактивные лекции, обучающие семинары, беседы по повышению правовой грамотности, ответственного отношения к своему здоровью, культурные и спортивно-массовые мероприятия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Кроме того, в период акции проведут рейды в местах массового пребывания подростов и молодёжи, в том числе на в транспорте, в учреждениях торговли, досуга, в жилом секторе.Первые из межведомственных мероприятий уже прошли в Байкальском колледже туризма и сервиса и Байкальском многопрофильном колледже. Со студентами полицейские поговорили о том, чем может обернуться употребление наркотиков и участие в наркопреступлениях – от трудностей в общении с близкими до проблем с законом. Учащихся они призвали ни в коем случае не связывать себя с подобными опасными явлениями и вести здоровый и активный образ жизни.Также на территории образовательных организаций и их общежитий провели антинаркотические рейды с применением служебной собаки.В 2023 году полицейскими Бурятии за правонарушения, связанные с наркотическими средствами, к административной ответственности привлечены 76 подростков. Подавляющее их большинство – за употребление наркотических средств по ст. 6.9 КоАП РФ (59 фактов).