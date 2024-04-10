10 апреля

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В Улан-Удэ ушёл из жизни 97-летний ветеран Великой Отечественной

В Улан-Удэ ушёл из жизни 97-летний ветеран Великой Отечественной
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района Улан-Удэ
Фёдор Леонтьевич Плюснин более 40 лет проработал главным бухгалтером

На прошлой неделе в последний путь на 98-м году жизни проводили Фёдора Леонтьевича Плюснина, участника Великой Отечественной войны, сообщили в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.

Фёдора Леонтьевича призвали в ряды Красной Армии в 1943 году. Он служил в Забайкальском военном округе. В августе 1945 года воевал против милитаристской Японии, участвовал в освобождении Маньчжурии.

После окончания войны продолжил военную службу, последним местом службы был Дальний Китай, 121-й авиационно-технический полк.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота». Получил благодарность от Иосифа Сталина «За форсирование горного хребта Хинган» на северо-востоке Китая и на востоке Монголии.

После демобилизации Фёдор Леонтьевич проработал более 40 лет главным бухгалтером в учебном хозяйстве зооветеринарного института.

- Родные, коллектив преподавателей, сотрудников и студентов запомнили Фёдора Леонтьевича скромным, добрым, справедливым коллегой, отцом и любящим дедушкой, - отметили в районной администрации. 
ветераны

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