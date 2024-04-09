Баргузинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону









В селе Баргузин состоялся смотр готовности сил и средств районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС под председательством зампреда правительства Ивана Альхеева, с участием руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева.C лесными пожарами в районе готовы бороться 175 человек, предусмотрено 44 единицы спецтехники.В смотре также участвовали сотрудники лесхоза и лесничеств, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователи, главы сельских поселений, представители администрации, МВД, противопожарной службы, а также патрульные и патрульно-манёвренные группы.- В 2023 году на территории Баргузинского района зарегистрировано девять лесных пожаров, оперативность тушения в первые сутки составила 90%. Ранее государственной пожарной службой была проведена проверка сельских поселений и животноводческих стоянок. Выявленные нарушения правил пожарной безопасности нужно устранить в кратчайшие сроки! – обратился к участникам смотра Иван Альхеев.Проверка показала, что в целом все силы и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС Баргузинского района готовы к оперативному реагированию и решению задач в пожароопасный период, сообщили в РАЛХ.