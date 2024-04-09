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Баргузинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону

Баргузинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Общество,  Фото:РАЛХ
Готовность проверил зампред правительства

В селе Баргузин состоялся смотр готовности сил и средств районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС под председательством зампреда правительства Ивана Альхеева, с участием руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева.

C лесными пожарами в районе готовы бороться 175 человек, предусмотрено 44 единицы спецтехники.

В смотре также участвовали сотрудники лесхоза и лесничеств, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователи, главы сельских поселений, представители администрации, МВД, противопожарной службы, а также патрульные и патрульно-манёвренные группы.


- В 2023 году на территории Баргузинского района зарегистрировано девять лесных пожаров, оперативность тушения в первые сутки составила 90%. Ранее государственной пожарной службой была проведена проверка сельских поселений и животноводческих стоянок. Выявленные нарушения правил пожарной безопасности нужно устранить в кратчайшие сроки! – обратился к участникам смотра Иван Альхеев.

Проверка показала, что в целом все силы и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС Баргузинского района готовы к оперативному реагированию и решению задач в пожароопасный период, сообщили в РАЛХ. 

пожарная безопасность РАЛХ

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