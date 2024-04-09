В Улан-Удэ закрасили наделавшее шума «буддийское граффити»

На днях в соцсетях обратили внимание на граффити с Буддой в самом центре бурятской столицы. Огромное изображение на здании одного из ночных клубов вызвало ожесточённые споры, ведь вместо половины лица у Великого Учителя был череп.
- Неравнодушных возмутила картина, больше напоминающая эскиз татуировки. Верующие находят это неприемлемым и просят власти потратить краску на ликвидацию граффити, – писал паблик «Весь Улан-Удэ».
Многие участники группы работу райтеров осудили и согласились с тем, что её нужно закрасить. Однако немало оказалось и тех, кто счёл изображение очень даже буддийским.
В итоге граффити всё же убрали. А на официальной странице заведения в одной из соцсетей опубликовали видео с извинениями, адресованными всем, кого это изображение так или иначе покоробило.
- Прислушавшись к общественному мнению, мы решили не медлить и закрасить иллюстрацию. Ещё раз хочется отметить – мы ни в коем случае не хотели задеть чувства верующих. Поэтому всей командой приносим вам свои извинения, – говорится в записи.