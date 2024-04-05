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Перевал в Бурятии замело снегом

Перевал в Бурятии замело снегом
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Дорожная обстановка там серьёзно осложнилась

В пятницу, 5 апреля, в Прибайкальском районе Бурятии выпал снег. Там замело дорогу на трассе на перевале Пыхта, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Дорожная обстановка там осложнилась. Сейчас на перевале работает спецтехника – три комбинированных дорожных машины и погрузчик. Автомобилистов при возможности просят воздержаться от поездок по скользкой трассе. 
дорога снег

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