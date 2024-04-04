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В Бурятии начали прививать сельхозживотных

В Бурятии начали прививать сельхозживотных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коровам, овцам, козам, лошадям и оленям ставят вакцину против сибирской язвы

В Бурятии стартовала вакцинация против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула (эмкара). Всего в этом году против сибирской язвы планируется провести более миллиона вакцинаций сельхозживотным: 634 868 крупному рогатому скоту, 428 396 мелкому рогатому скоту, 62 409 лошадям и 515 оленям.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии РБ, для профилактических мероприятий против сибирской язвы будет применятся два вида вакцин. Иммунитет у животных должен сформироваться через 10 суток. У взрослых – на срок не менее 1 года, у молодняка – от 3 до 6 месяцев.

Молоко от привитых животных можно использовать без ограничений. Убой животных на мясо возможен не ранее, чем через 10 суток после введения вакцины.

Скотоводам также напомнили, что вакцинация против сибирской язвы является обязательным мероприятием. При непредоставлении скота для вакцинации, владельца ждёт административная ответственность.
Бурятия сельское хозяйство вакцинация сельскохозяйственные животные

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