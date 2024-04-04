Объявлен конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Заявки принимаются с 1 мая по 30 декабря



С 1 мая начинается приём заявок на второй сезон всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений» (12+). По 30 декабря желающие могут направить организаторам свой фильм о путешествии по Дальнему Востоку.



Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года. О своём предстоящем путешествии нужно уведомить территориальные органы МЧС России. Заявки подавать необходимо через официальный сайт конкурса.



Конкурс проводится в номинациях:

- «Пешее путешествие» (пеший поход, веломаршрут по дикой природе);

- «Водное путешествие» (сплав по реке, морское, подводное путешествие, сёрфинг);

- «Зимнее путешествие» (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг).



Для участия в конкурсе можно заявить не более одного путешествия по каждой из номинаций.



Лучшее путешествие получит гран-при — 3 млн рублей. Победители в номинациях станут обладателями 1 млн рублей. Вторые места в номинациях выиграют по 300 000 рублей; третьи места — по 100 000 рублей.



Напомним, что житель Бурятии Никита Суханов стал победителем первого сезона конкурса и завоевал второе место в номинации «Водное путешествие». Молодой человек выполнил однодневный сплав по горной реке Иркут в Тункинском районе вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана.



– На протяжении всего сплава нашу команду окружала Тункинская долина с её громадами гор Саянского хребта. В любой момент можно было выйти на берег и пойти по бруснику или грибы. Наша Бурятия наполнена природными богатствами. Мы видим её неповторимой красивой и хотели, чтобы зрители влюбились в нашу землю, – вспоминает Никита.



Возрастное ограничение: 12+.

