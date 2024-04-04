В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев









В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны провели день открытых дверей для шестиклассников. Росгвардейцы рассказали школьникам о специфике службы во вневедомственной охране, технических характеристиках оружия, экипировки и специальных средств защиты.- Вневедомственная охрана является одним из подразделений Росгвардии, сотрудники которой всегда на виду. Группы задержания вневедомственной охраны обеспечивают сохранность имущества граждан и организаций, а также предотвращают и пресекают различные преступления и правонарушения, - отметил командир отделения вневедомственной охраны старший прапорщик полиции Сергей Коренной.Школьники с удовольствием примеряли на себя роль росгвардейцев, экипируясь в бронежилеты и шлемы, рассматривали служебное оружие и оборудование патрульного автомобиля.После познавательной экскурсии гости поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.