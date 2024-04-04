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В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев

В Бурятии школьники попробовали себя в роли росгвардейцев
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Росгвардейцы провели для школьников день открытых дверей

В Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны провели день открытых дверей для шестиклассников. Росгвардейцы рассказали школьникам о специфике службы во вневедомственной охране, технических характеристиках оружия, экипировки и специальных средств защиты.


- Вневедомственная охрана является одним из подразделений Росгвардии, сотрудники которой всегда на виду. Группы задержания вневедомственной охраны обеспечивают сохранность имущества граждан и организаций, а также предотвращают и пресекают различные преступления и правонарушения, - отметил командир отделения вневедомственной охраны старший прапорщик полиции Сергей Коренной.

Школьники с удовольствием примеряли на себя роль росгвардейцев, экипируясь в бронежилеты и шлемы, рассматривали служебное оружие и оборудование патрульного автомобиля.

После познавательной экскурсии гости поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. 


Росгвардия школьники

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