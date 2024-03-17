Лидером пока становится Закаменский район
Как сообщал «Байкал-Dailу», на 15:00 в заключительный день выборов президента России явка в Бурятии составила 67,82%.
Всего свои голоса отдали более 450 тысяч жителей.
В трёх районах Бурятии явка и вовсе перевалила за 90%.
- Районы, которые уже преодолели отметку 90%, это Закаменский район - уже более 94%, Кижингинский район – более 92% и Хоринский район – более 91%, - сообщил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.
Голосование продолжается, участки закроются в 20:00.
- Призываем всех граждан, кто еще не сделал свой выбор, прийти на избирательные участки, - обратился Акчурин.
На прошлых выборах президента России, в 2018-м году, явка в Бурятии составила 75%, что стало рекордом. Те выборы проходили в один день, а не в три, как сейчас.
В трёх районах Бурятии явка избирателей перевалила за 90%
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