В Бурятии на выборах президента проголосовали 59% избирателей

В республике завершился второй день голосования
По данным избиркома Бурятии явка 16 марта на 20:38 составила 59,62%.
Как сообщал «Байкал-Daily», наиболее активными оказались Закаменский и Окинский, Кижингинском районы, Здесь проголосовали более 70% избирателей. На выборы жители региона приходят семьями, коллективами, некоторые проявляют фантазию и наряжаются в оригинальные костюмы.
Вчера на участках в Улан-Удэ и Закаменске заметили Чебурашек, сегодня избирательную комиссию удивили живые статуи «Мать Бурятия» и «Бурятский воин», ими оказались студенты колледжа.
На избирательных участках работали 1852 наблюдателя.
Завтра финальный день голосования. Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.
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Общество, Фото:
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