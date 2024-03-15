Явка на президентских выборах в Бурятии уже составила 40%

Так завершился первый день голосования из трёх



Явка на выборах президента России в Бурятии по итогам первого дня голосования составила 40,02%.



Среди районов наибольшей явкой отличились Окинский и Закаменский районы – там проголосовали 67% избирателей. Превысили показатель в 50% Еравнинский, Баунтовский, Курумканский, Тункинский и Селенгинский районы.



В Улан-Удэ проголосовали более 30% жителей, имеющих право голоса.



Полные показатели явки:



Баргузинский 37,65%

Баунтовский 51,20%

Бичурский 40,76%

Джидинский 41,78%

Еравнинский 52,73%

Заиграевский 38,03%

Закаменский 67,16%

Иволгинский 39,73%

Кабанский 34,63%

Кижингинский 48,17%

Курумканский 51,32%

Кяхтинский 48,06%

Муйский 34,88%

Мухоршибирский 39,92%

Окинский 67,65%

Прибайкальский 40,04%

Северо-Байкальский район 36,49%

Северобайкальск 41,13%

Селенгинский 51,06%

Тарбагатайский 33,88%

Тункинский 52,17%

Хоринский 46,33%



Улан-Удэ:



Железнодорожный 37,33%

Октябрьский 34,88%

Советский 38,24%



Первый день выборов прошёл без нарушений, на участках царила позитивная праздничная атмосфера. С самого утра наблюдались очереди за бланками голосования. Уже проголосовавшие жители активно призывают в соцсетях земляков прийти на выборы.



- Дальний Восток задаёт тренд в президентских выборах. В этом году Бурятия показывает удивительный результат по явке. А это значит, что жители нашей республики готовы отдать голос за будущее России. Кроме того, наши избиратели показали такую креативность, такая классная атмосфера на участках. Там празднично, играет музыка, люди приходят в национальных костюмах, идут семьями! – прокомментировала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



В Бурятии работали 810 избирательных участков. Всего в республике в списки для голосования внесено 671 975 избирателей. Во время досрочного голосования, проходившего с 1 по 14 марта, проголосовали 6202 человека.



Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Вячеслав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.



