Дизайнер из Улан-Удэ представила коллекцию на Московской неделе моды

Дизайнер из Улан-Удэ Надежда Абзаева представила Бурятию на «Московской неделе моды» (возрастное ограничение – 18+). Крупнейшее событие модной индустрии страны проходит в столице с 1 по 8 марта. Основными площадками проведения стали Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 на ВДНХ — одно из пространств международной выставки-форума «Россия».
«Abzaeva - концептуальный бренд о локальной идентичности, в его основе заложена идея сохранения культурного кода Бурятии, перефраз прошлого, традиций и форм кочевой культуры в пространство современного динамичного мира», - поведали о бурятском дизайнере организаторы.
Коллекция Надежды была представлена в «Манеже» 2 марта. Зрители увидели аутентичную коллекцию в чёрно-серых тонах под мрачную музыку.
- На Московской неделе моды мы представили изделия из основной линии бренда: это жакеты, рубашки, топы, юбки, брюки. Эти изделия, в большинстве, были созданы в 3D, но также имеют сложную фактуру, созданную ручным трудом. В коллекции есть принт ветра, созданный нейросетью из звука Ольхонского ветра на Байкале, - рассказала дизайнер Надежда Абзаева.
После показа дизайнеры традиционно выходят на подиум. Наша землячка выбежала под свет софитов, поклонилась, сложив ладони у груди, и скрылась за кулисами под аплодисменты зрителей.
Надежда уже участвовала в «Московской неделе моды» в прошлом году. Тогда она представила зрителям дутые корсеты, бомберы и лонгсливы.