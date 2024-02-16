Он пройдёт в первый день весны
1 марта в столице Бурятии состоится городской фестиваль «Сугтаа жаргалтай - Счастливы вместе», посвящённый Году семьи. Мероприятие проведут в концертно-театральном центре «Феникс». Вход на фестиваль свободный.
Для семей города предоставят информацию о семейном бюджете, мерах социальной поддержки и здоровом образе жизни. Для детей будет организована развлекательная программа с аквагримом и квестами. Также для горожан покажут праздничный концерт. Желающие смогут вступить в ряды добровольческих движений и организаций. В завершение фестиваля самых активных наградят дипломами и сертификатами.
Для участия в фестивале молодым семьям нужно записать видеоролик и отправить заявку до 22 февраля на электронную почту: annavsgaki@mail.ru. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
Для семей Улан-Удэ проведут городской фестиваль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования станут VI этапом зимнего кубка республики
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели противолодочное учение
Международный конкурс проведут в столице республики в конце марта
Он пройдёт в первый день весны
Мероприятие получило поддержку из федерального бюджета
Благоустройство проведут в Нижнеангарске и Новом Уояне
Мостовой переход демонтируют и возведут новый
Его будут выключать с 19 по 22 февраля
Для жителей региона эта тема актуальная
Протяжённость участка составляет 13 км
Они предназначены для военнослужащих и их семей
Она связана с ходатайствами о прекращении уголовных дел
Митрополит Иосиф провёл литургию в женском монастыре в Батурино
Потерявшая мужа женщина оказалась в СИЗО
Юбилейный день рождения отпраздновала уроженка Аларского района