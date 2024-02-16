Для семей Улан-Удэ проведут городской фестиваль

Он пройдёт в первый день весны



1 марта в столице Бурятии состоится городской фестиваль «Сугтаа жаргалтай - Счастливы вместе», посвящённый Году семьи. Мероприятие проведут в концертно-театральном центре «Феникс». Вход на фестиваль свободный.



Для семей города предоставят информацию о семейном бюджете, мерах социальной поддержки и здоровом образе жизни. Для детей будет организована развлекательная программа с аквагримом и квестами. Также для горожан покажут праздничный концерт. Желающие смогут вступить в ряды добровольческих движений и организаций. В завершение фестиваля самых активных наградят дипломами и сертификатами.



Для участия в фестивале молодым семьям нужно записать видеоролик и отправить заявку до 22 февраля на электронную почту: annavsgaki@mail.ru. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

