Многодетная семья проживает в селе Байка
Работники отдела ЗАГС Нерчинско-Заводского района Забайкальского края зарегистрировали очередное рождение. У жителей села Байка Ивана и Марины родилась девочка, которая стала восьмым ребёнком в семье.
Многодетные родители назвали девочку Дарья. У неё есть три брата и четыре сестры в возрасте от одиннадцати до двух лет. Это Никита, Марья, Александра, Даниил, Юрий, Софья и Есения.
Как напомнили в департаменте ЗАГС Забайкалья, 23 января, в день официального старта в стране Года семьи, подписан указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. В документе на федеральном уровне закреплён единый статус многодетных семей. Многодетной признаётся семья, которая имеет трёх и более детей, этот статус присваивается бессрочно. Социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа.
В забайкальской семье родился восьмой ребёнок
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