В улан-удэнской колонии-поселении осуждённые выучились на кочегаров





10 осуждённых из улан-удэнской колонии-поселении №3 выучились на кочегаров.Они прошли обучение по специальности «Машинист (кочегар) котельной» в федеральном профессиональном образовательном учреждении № 259 при КП-3.- Выпускной квалификационный экзамен у учащихся принимала аттестационная комиссия, в состав которой вошли представители Кустовой инспекции технического надзора ГУФСИН России по Иркутской области, директор и преподаватели училища, а также сотрудники исправительного учреждения. Все экзаменуемые прошли испытания успешно, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.Сотрудники воспитательного отдела поздравили выпускников с успешной сдачей экзаменов, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив о возможности получения высшего образования во время отбывания наказания.