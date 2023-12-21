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Путешественник из Бурятии решил покорить высочайшую вершину Австралии

Путешественник из Бурятии решил покорить высочайшую вершину Австралии
Общество,  Фото:страница А. Муравьёва в соцсетях
Ради этого Андрей Муравьёв отправился на самый отдалённый континент планеты

Недавно предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который минувшей весной смог подняться на Эверест, отправился в Австралию. В этом году наш земляк решил завершить проект «Семь вершин семи континентов». Его цель – покорить самую высокую точку на каждом континенте.

- Всем привет из Австралии! Здесь находится гора Косцюшко – высочайшая точка континента, – рассказал Муравьёв в соцсетях. – И пусть она самая технически простая и невысокая из всей «звёздной семёрки» – 2228 метров, теперь большая сложность – просто добраться сюда с учётом сложившихся обстоятельств.

Андрей напомнил, что в 2017 году взял свою первую вершину – это Килиманджаро в Африке. «Соответственно, за семь лет – семь вершин всех континентов мира. Мне кажется, это будет неплохой результат», – добавил он.

В комментариях подписчики желают земляку успехов. В вышеупомянутом «звёздном списке» значатся Эверест (Джомолунгма, 8848 метров) в Азии, Аконкагуа в Южной Америке (6962 м), Денали (старое название – Мак-Кинли, 6194 м) – в Северной, Килиманджаро (5895) в Африке, Эльбрус (5642) в Европе, гора Винсон (4892) в Антарктиде и вышеупомянутый пик Косцюшко (2228) в Австралии.

Ранее, рассказывая о восхождении на Эверест, Муравьёв сравнил его с сюжетом популярнейшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (возрастное ограничение – 18+), где «смертельная опасность преследует повсюду, но все идут к своей цели». На Джомолунгму он поднимался по южному, непальскому маршруту, первый этап которого проходит через опасный ледопад Кхумбу. Андрей попал под лавину и под камнепад. Прямо на него летели булыжники «размером с полкирпича», то и дело менявшие траекторию.

Штурм самой вершины начался вечером 18 мая. Экстремал выдвинулся из четвёртого лагеря на высоте в 7950 метров. В тот день при покорении Эвереста три человека погибли и пропали без вести.
Австралия горы

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