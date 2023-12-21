Путешественник из Бурятии решил покорить высочайшую вершину Австралии



Недавно предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который минувшей весной Недавно предприниматель и путешественник из Бурятии Андрей Муравьёв, который минувшей весной смог подняться на Эверест, отправился в Австралию. В этом году наш земляк решил завершить проект «Семь вершин семи континентов». Его цель – покорить самую высокую точку на каждом континенте.



- Всем привет из Австралии! Здесь находится гора Косцюшко – высочайшая точка континента, – рассказал Муравьёв в соцсетях. – И пусть она самая технически простая и невысокая из всей «звёздной семёрки» – 2228 метров, теперь большая сложность – просто добраться сюда с учётом сложившихся обстоятельств.



Андрей напомнил, что в 2017 году взял свою первую вершину – это Килиманджаро в Африке. «Соответственно, за семь лет – семь вершин всех континентов мира. Мне кажется, это будет неплохой результат», – добавил он.



В комментариях подписчики желают земляку успехов. В вышеупомянутом «звёздном списке» значатся Эверест (Джомолунгма, 8848 метров) в Азии, Аконкагуа в Южной Америке (6962 м), Денали (старое название – Мак-Кинли, 6194 м) – в Северной, Килиманджаро (5895) в Африке, Эльбрус (5642) в Европе, гора Винсон (4892) в Антарктиде и вышеупомянутый пик Косцюшко (2228) в Австралии.





