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Бурятия поднялась на 12 позиций в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП

Бурятия поднялась на 12 позиций в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика находится на 27 месте

Республика Бурятия улучшила свои позиции в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Бурятии.

- В результате подведения итогов рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год Республика Бурятия заняла 27 место, поднявшись в рейтинге на 12 позиций по сравнению с 2022 годом (39 место), - рассказали в министерстве.

Согласно информации министерства экономического развития РФ, в соответствии с методикой уровень развития ГЧП в субъекте Российской Федерации определяется по итогам оценки трёх факторов:

- динамика реализации проектов ГЧП в отчётном году (2023 г.);
- накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы (до 2023 г.).
- состояние нормативно-институциональной среды. 
государственно-частное партнерство рейтинг

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