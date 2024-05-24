Бурятия поднялась на 12 позиций в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП

Республика находится на 27 месте



Республика Бурятия улучшила свои позиции в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Бурятии.



- В результате подведения итогов рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год Республика Бурятия заняла 27 место, поднявшись в рейтинге на 12 позиций по сравнению с 2022 годом (39 место), - рассказали в министерстве.



Согласно информации министерства экономического развития РФ, в соответствии с методикой уровень развития ГЧП в субъекте Российской Федерации определяется по итогам оценки трёх факторов:



- динамика реализации проектов ГЧП в отчётном году (2023 г.);

- накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы (до 2023 г.).

- состояние нормативно-институциональной среды.

