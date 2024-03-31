В Бурятии «скачет» промышленное производство



За 12 месяцев – с февраля 2023-го по февраль 2024-го – промышленное производство в Бурятии в целом подросло на 13,1%, зато с января прошлого года снизилось на 6,9%, сообщили в Бурятстате. А в период с декабря 2023-го по январь 2024-го оно упало почти на 37%.



Положительная динамика в последний месяц зимы (по отношению к аналогичному периоду 2023-го) наблюдалась в сфере добычи полезных ископаемых (+22,6%), энергетическом секторе (+12,1%) и обрабатывающем производстве (+7,9%). А вот в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, все показатели оказались ниже прошлогодних на 1,1%.



При этом в январе-феврале в республике увеличилась добыча угля, металлических руд (17,1%) и прочих полезных ископаемых (на 16,3%), производство продуктов (на 18%), одежды (на 4,6%), кожи и вещей из неё, металла и готовых металлических изделий – помимо машин и оборудования (на 31,9%), электронных и оптических изделий, компьютеров, электрооборудования (в два с половиной раза) и мебели (16,4%).



Рост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (27,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (13,1%), забор, очистка и распределение воды (5,1%), сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья (2,2%).