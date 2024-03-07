Население Бурятии опять не дотянуло до миллиона

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Снизилась и смертность, и рождаемость



В Бурятстате рассказали, как в республике в ушедшем 2023 году обстояла ситуация с рождаемостью и смертностью. За 12 месяцев из жизни ушли 11 424 человека, а на свет появилось 10 244. Это, соответственно, на 555 и на 741 меньше, чем за аналогичный период 2022-го.



Всего к январю 2024-го в регионе насчитывалось 972 тысячи человек – численность населения Бурятии вновь не дотянула до миллиона.



Естественная убыль составила 1180 (1,2 на 1000 человек). Наибольшая наблюдалась в Кабанском, Кяхтинском, Селенгинском, Прибайкальском и Северобайкальске. В целом по республике умерших было больше родившихся на 11,5 %.



Самыми «плодовитыми» районами оказались Иволгинский, Окинский и Тарбагатайский. Всего за год умерло 46 детей в возрасте до года.



- Коэффициент младенческой смертности достиг 4,4 новорождённых на 1000 родившихся живыми и уменьшился на 6,4 % по сравнению с январём – декабрём 2022-го,– отметили в Бурятстате.



Женились в республике чаще, чем разводились – 5876 пар зарегистрировали брак, а 5414 его расторгли.



