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В Улан-Удэ проведут ярмарку, фестиваль и презентацию костюмов

В Улан-Удэ проведут ярмарку, фестиваль и презентацию костюмов
Фото:Baikal-daily.ru
На площади Советов пройдёт торжественная встреча Сагаалгана

12 февраля в Улан-Удэ на площади Советов в 12 часов состоится торжественное открытие празднования Белого месяца. В праздничном концерте примут участие ведущие профессиональные коллективы: театры «Байкал» и «Забава», эстрадные исполнители. Также в программу будет включены выступления сказочных героев: Деда Мороза из Великого Устюга и Сагаан Үбгэна. В официальной части мероприятия с поздравлениями выступят первые лица республики.

- «Изюминкой» концерта станет презентация новой коллекции традиционных зимних костюмов народов Бурятии. Будут представлены бурятские зимние костюмы, мужские и женские, 5 родов: булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров; мужские и женские эвенкийские традиционные костюмы; русские старообрядческие и старожильческие, казачьи костюмы;, а также стилизованные бурятские зимние костюмы, - рассказала директор республиканского центра народного творчества Жаргалма Архинчеева.

По информации пресс-службы РЦНТ, зимние костюмы на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану.

Кроме этого, 12 февраля на площади Советов развернётся ярмарка продукции местных производителей «Белый месяц» и гастрономический фестиваль «Буузын баяр». Об этом сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

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Сагаалган Улан-Удэ площадь Советов концерт Праздники фестиваль ярмарка презентация национальная одежда национальная культура
 
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