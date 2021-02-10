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Российский Дед Мороз посетит Улан-Удэ

Российский Дед Мороз посетит Улан-Удэ
Общество,  Фото:скриншот
Он примет участие в праздновании Белого месяца на площади Советов 

В Улан-Удэ приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщается на официальной странице туроператора «TUI Россия» в Facebook.

- 12 февраля Российский Дед Мороз из Великого Устюга прилетит в Улан-Удэ, на встречу Сагаалгана – Бурятского Нового года, и пробудет здесь до 13 февраля, - говорится в соцсети.

В Сети также рассказали, где побывает волшебник в Улан-Удэ, и какие мероприятия он здесь посетит.

- Отметив Новый год у себя на Вотчине, Дедушка навестит славный народ в Бурятии: исполнит желания ребят, пожелает больше путешествий взрослым, примет участие в праздновании Белого месяца на площади Советов в Улан-Удэ, побывает в Этнографическом музее и этнокомплексе «Степной кочевник». Одним словом – программа у Дедушки насыщенная, - отмечается странице туроператора «TUI Россия» в Facebook
Дед Мороз Сагаалган
 
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