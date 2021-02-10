Российский Дед Мороз посетит Улан-Удэ



В Улан-Удэ приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом сообщается на официальной странице туроператора «TUI Россия» в Facebook.



- 12 февраля Российский Дед Мороз из Великого Устюга прилетит в Улан-Удэ, на встречу Сагаалгана – Бурятского Нового года, и пробудет здесь до 13 февраля, - говорится в соцсети.



В Сети также рассказали, где побывает волшебник в Улан-Удэ, и какие мероприятия он здесь посетит.



- Отметив Новый год у себя на Вотчине, Дедушка навестит славный народ в Бурятии: исполнит желания ребят, пожелает больше путешествий взрослым, примет участие в праздновании Белого месяца на площади Советов в Улан-Удэ, побывает в Этнографическом музее и этнокомплексе «Степной кочевник». Одним словом – программа у Дедушки насыщенная, - отмечается странице туроператора «TUI Россия» в Facebook

