Мобильные группы проверят правила содержания собак
Сегодня в 100-х микрорайонах Улан-Удэ проходит бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, сообщает мэрия.
С 10:00 до 16:00 работники городской станции по борьбе с болезнями животных проводят вакцинацию кошек и собак по адресу 119-й микрорайон, 110 – около магазина «Дарина». Здесь же организована регистрация домашних животных, процедура бесплатная, владельцы оплачивают только стоимость чипа – 325 рублей.
Дополнительно в ходе рейда мобильные группы проверят правила содержания домашних животных и уборку прилегающих территорий в частном секторе.
Сотрудники комитета по образованию, комитета по социальной и молодёжной политике, управления ветеринарии и кинолог с собакой расскажут детям в школах и детсадах о правилах поведения при встрече с животным и об ответственном обращении со своими питомцами.
Сообщить о фактах самовыгула домашних собак, местах обитания безнадзорных животных в 100-х микрорайонах или уточнить информацию можно по телефону оперштаба 8 (924) 456-04-99
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
Общество, Фото:
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