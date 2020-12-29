7 медалей досталось Иркутской области
27 декабря в Красноярске завершился всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили. Соревнования проводились в 19-й раз.
Побороться за медали приехали около 230 спортсменов из 17 регионов страны: республик Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия и Татарстан; Пермского, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краёв; Иркутской, Оренбургской, Кемеровской, Астраханской, Московской и Новосибирской областей, Еврейской автономная области.
В весовой категории до 61 кг победу одержал уроженец села Улей Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Фёдор Балтуев. Бронзовая медаль досталась Жаргалу Дамдинову из Бурятии.
Серебряную медаль в весе до 92 кг выиграл Юрий Иванов из Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Бронзовым призёрами стал Цэдаши Дугаров из Бурятии.
Борцы из Бурятии также стали третьими в весовых категориях: до 65 кг – Эрдэм Шарастепанов, до 70 кг – Никита Жаргалов, до 74 кг – Буян Цыренов, до 79 кг – Буянто Шадапов. Кроме этого, призёром стал ещё один осинец – Шота Кортиев. Он выиграл третье место в весовой категории 125 кг.
У женщин победителем в весовой категории до 57 кг стала Наиля Абзалова из Бурятии.
В весовой категории до 62 кг спортсменки, представляющие одновременно Бурятию и Иркутскую область, взяли две медали. Первое место завоевала Анна Лопатина. Второе место заняла Кристина Тамразян.
«Серебро» в весовой категории до 68 кг выиграла Валентина Тохтоева из Иркутской области.
Бронзовые награды достались в весовых категориях следующим спортсменкам: до 50 кг - Дарима Санжиева (Республика Бурятия), до 53 кг – Елизавета Чеснокова (Иркутская область), до 55 кг – Алёна Сангадиева (Республика Бурятия), до 59 кг – Эржэма Хамасаранова (Республика Бурятия) и Кристина Кондратьева (Иркутская область). Об этом сообщает пресс-служба академии имени Д.Г. Миндиашвили.
Борцы Бурятии выиграли 12 медалей всероссийского турнира
Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 29.09.2020
Телеспектакль будет посвящён Герою Советского Союза Владимиру Борсоеву
Общество, 22.07.2020
Они освободились условно-досрочно
Общество, 06.04.2020
Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
Общество, 27.12.2019
В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Оёр проживают 18 детей
Общество, 27.09.2019
В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд
Общество, 17.01.2018
Премия присуждена ученице в области поддержки талантливой молодёжи за 2017 год в номинации «Художественное творчество»
, 16.09.2017
На разработку эталона уйдёт один год
Общество, 13.05.2017
На всероссийский конкурс нужно подать поделки до 16 мая
Общество, 28.01.2017
Мужчина, приехавший в Кяхту по работе, осуждён за незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта
, 20.01.2017
В столице Бурятии дан старт мероприятиям в рамках общероссийской профилактической акции «Студенческий десант». Одними из первых об особенностях работы сотрудников правоохранительных органов узнали студенты Бурятского госуниверситета. Вместе с сотрудниками ГИБДД они вышли на службу и познакомились со спецификой работы автоинспекторов
Общество, 29.11.2016
Названы места массовых проверок автомобилистов
Власть, 25.06.2015
Корпорация «Ростех» направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), сообщил ТАСС врио губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко на Байкальском гражданском форуме
, 20.09.2012
, 21.02.2012