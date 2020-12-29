Борцы Бурятии выиграли 12 медалей всероссийского турнира

Фото: пресс-служба академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили

7 медалей досталось Иркутской области



27 декабря в Красноярске завершился всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили. Соревнования проводились в 19-й раз.



Побороться за медали приехали около 230 спортсменов из 17 регионов страны: республик Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия и Татарстан; Пермского, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краёв; Иркутской, Оренбургской, Кемеровской, Астраханской, Московской и Новосибирской областей, Еврейской автономная области.



В весовой категории до 61 кг победу одержал уроженец села Улей Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Фёдор Балтуев. Бронзовая медаль досталась Жаргалу Дамдинову из Бурятии.



Серебряную медаль в весе до 92 кг выиграл Юрий Иванов из Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Бронзовым призёрами стал Цэдаши Дугаров из Бурятии.



Борцы из Бурятии также стали третьими в весовых категориях: до 65 кг – Эрдэм Шарастепанов, до 70 кг – Никита Жаргалов, до 74 кг – Буян Цыренов, до 79 кг – Буянто Шадапов. Кроме этого, призёром стал ещё один осинец – Шота Кортиев. Он выиграл третье место в весовой категории 125 кг.



У женщин победителем в весовой категории до 57 кг стала Наиля Абзалова из Бурятии.



В весовой категории до 62 кг спортсменки, представляющие одновременно Бурятию и Иркутскую область, взяли две медали. Первое место завоевала Анна Лопатина. Второе место заняла Кристина Тамразян.



«Серебро» в весовой категории до 68 кг выиграла Валентина Тохтоева из Иркутской области.



Бронзовые награды достались в весовых категориях следующим спортсменкам: до 50 кг - Дарима Санжиева (Республика Бурятия), до 53 кг – Елизавета Чеснокова (Иркутская область), до 55 кг – Алёна Сангадиева (Республика Бурятия), до 59 кг – Эржэма Хамасаранова (Республика Бурятия) и Кристина Кондратьева (Иркутская область). Об этом сообщает пресс-служба академии имени Д.Г. Миндиашвили.

