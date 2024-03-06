В столице Бурятии нашли разработчика эскиза для нового ледового городка





Предполагается, что создавать эскиз будут в несколько этапов. Первый – это разработка концепции, включая предварительный сметный расчёт (по 31 марта), второй – собственно, разработка проекта (по 30 апреля) и третий – его согласование (по 10 июня).



В техзадании указаны размеры территории проектирования: ширина составит 33 метра, а длина – 181. На площади, как всегда, будут входная группа, центральная ёлка, сцена, большая катушка для детей старше 7 лет и для взрослых, две световые конструкции – «Звёздный купол» и «Млечный путь», огромная ёлочка игрушка в виде шара, которая украшает городок уже второй год подряд, фудтраки и обогреватели для рук.



Кроме того, на главной площади города появятся световые конструкции «2025», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте, Дед Мороз, Снегурочка, Змея изо льда – символ следующего, 2025 года, ледяная чаша и горки для ребятишек от 3 до 7 лет плюс тематическая композиция «Встреча года Змеи».



Победителю аукциона предстоит придумать и три варианта фигур с логотипами, которые установят за счёт местных предприятий и организаций.



Концепция будущего городка должна включать художественно-символическое обоснование (легенду) и тематическое наименование (не менее трёх вариантов), а проектные решения – иметь единую стилистику. Из других требований – применение современных, безопасных, экологичных и сертифицированных материалов, технологий и оборудования для конструкций и фигур. Заказчику на предварительное рассмотрение обязаны предоставить два варианта концепции с укрупнёнными сметными расчётами, но выберут в итоге только один.



А ещё разработчику нужно подготовить предложения по световой инсталляции за пределами городка. Речь о деревьях, опорах наружного освещения и объёмно-световых конструкциях. Предусмотреть придётся и декоративное ограждение сцены, ёлки и боковых поверхностей большой катушки, бордюры и противоскаты на дорожках горок и оборудование фотозон-инсталляций. Требуется, чтобы эскизы были тщательно прорисованы.



Строительство ледового городка-2024 завершилось в конце декабря. Работы стартовали в конце ноября, а убрали всё на прошлой неделе. Центр Улан-Удэ на сей раз украсили большая деревянная горка и катушка поменьше, сцена, шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!», шатёр «Звёздное небо» и 13 скульптур изо льда с подсветкой – от местных предприятий. Это Дед Мороз, Снегурочка, Дракон, под покровительством которого пройдёт 2024-ый, Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт и Змей Горыныч. Не обошлось и без павильонов с напитками, едой и сувенирами.







