В Бурятии кадастрового инженера оштрафовали за ложные сведения

Ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей



В Курумканском районе Бурятии по постановлению прокуратуры привлекли к административной ответственности кадастрового инженера, внёсшего ложные сведения в технический план.



- Установлено, что кадастровому инженеру при проведении работ стало известно о наличии пересечения границ здания со смежным объектом. При этом в техническом плане сведения о таком наложении контуров он не отразил, предложения об устранении выявленных ошибок при определении местоположения зданий в уполномоченный орган не представил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Прокурор района в отношении кадастрового инженера возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ «Внесение заведомо ложных сведений в технический план». Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

