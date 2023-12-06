Ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей
В Курумканском районе Бурятии по постановлению прокуратуры привлекли к административной ответственности кадастрового инженера, внёсшего ложные сведения в технический план.
- Установлено, что кадастровому инженеру при проведении работ стало известно о наличии пересечения границ здания со смежным объектом. При этом в техническом плане сведения о таком наложении контуров он не отразил, предложения об устранении выявленных ошибок при определении местоположения зданий в уполномоченный орган не представил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокурор района в отношении кадастрового инженера возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ «Внесение заведомо ложных сведений в технический план». Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
В Бурятии кадастрового инженера оштрафовали за ложные сведения
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