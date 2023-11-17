В Бурятию из Тывы с нарушением ввезли 20 тонн кедрового ореха

Предприятию-нарушителю объявлено предостережение



В ноябре в Бурятию из города Кызыл с нарушением ввезли 20 тонн кедрового ореха. Общество с ограниченной ответственностью не уведомило надзорного орган о доставке. Также собственник не осуществил своевременное гашение карантинного сертификата, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



- Приказом Минсельхоза РФ № 425 утверждён порядок немедленного извещения Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме. Фитосанитарный контроль направлен на выявление вредителей и осуществляется в целях предотвращения их заноса и распространения при перемещении грузов. По фактам указанных нарушений надзорным ведомством объявлено два предостережения предприятию-нарушителю, - отметили в управлении.



Всего с начала 2023 года за аналогичные правонарушения в Бурятии объявлено 184 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

