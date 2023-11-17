17 ноября

16 ноября

Популярное

В Бурятию из Тывы с нарушением ввезли 20 тонн кедрового ореха

В Бурятию из Тывы с нарушением ввезли 20 тонн кедрового ореха
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприятию-нарушителю объявлено предостережение

В ноябре в Бурятию из города Кызыл с нарушением ввезли 20 тонн кедрового ореха. Общество с ограниченной ответственностью не уведомило надзорного орган о доставке. Также собственник не осуществил своевременное гашение карантинного сертификата, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Приказом Минсельхоза РФ № 425 утверждён порядок немедленного извещения Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронной форме. Фитосанитарный контроль направлен на выявление вредителей и осуществляется в целях предотвращения их заноса и распространения при перемещении грузов. По фактам указанных нарушений надзорным ведомством объявлено два предостережения предприятию-нарушителю, - отметили в управлении.

Всего с начала 2023 года за аналогичные правонарушения в Бурятии объявлено 184 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию из Тывы с нарушением ввезли 20 тонн кедрового ореха
В Бурятию из Тывы с нарушением ввезли 20 тонн кедрового ореха
Бизнес, 17.11.2023
Предприятию-нарушителю объявлено предостережение
Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власти Улан-Удэ подписали договор с застройщиком центра города
Власть, 16.11.2023
Горожанам обещают, что вместе с жилыми домами будут возводить социальные объекты
В Бурятии начальника участка строительной фирмы оштрафовали на 20 тысяч
В Бурятии начальника участка строительной фирмы оштрафовали на 20 тысяч
Бизнес, 16.11.2023
Организация нарушила законодательство в сфере недропользования
В Иркутске сожгли более 3 тысяч заражённых роз
В Иркутске сожгли более 3 тысяч заражённых роз
Бизнес, 14.11.2023
На них обнаружили карантинного вредителя
В Бурятии определились с компанией, которая до неузнаваемости преобразит центр Улан-Удэ
В Бурятии определились с компанией, которая до неузнаваемости преобразит центр Улан-Удэ
Бизнес, 14.11.2023
Его масштабным обновлением займётся «дочка» крупнейшего в стране застройщика
Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
Скоро станет известен застройщик самого масштабного проекта в Улан-Удэ
Бизнес, 13.11.2023
Для реализации проекта застройщику необходимо вложить 18 млрд рублей
В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
В Улан-Удэ оценили масштабы мощного пожара в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
Бизнес, 10.11.2023
Работавших там людей пообещали трудоустроить, а бизнесменам – оказать помощь
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Три авиакомпании России получили допуск к полётам в Монголию
Бизнес, 10.11.2023

Рейсы разрешены из Якутска, Красноярска и Читы

Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Более 50 школьников со всей Бурятии обучились основам предпринимательской деятельности
Бизнес, 07.11.2023
Во время обучения ребят сопровождали опытные наставники
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
В 2024 году рейс S7 Улан-Удэ – Иркутск станет ежедневным
Бизнес, 07.11.2023

Его поддержало правительство Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^