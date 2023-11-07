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В Улан-Удэ запустили горячую линию для бизнесменов, работавших в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»

В Улан-Удэ запустили горячую линию для бизнесменов, работавших в сгоревшем ТЦ «Гвоздь»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Впереди – оценка ущерба

В Бурятии открыли горячую линию для предпринимателей, чьё имущество оказалось уничтожено и повреждено в результате пожара в ТЦ «Гвоздь».

Обратиться можно по телефонам: 8 (3012) 217879, 8 (3012) 217897

Предпринимателям будет разрешён доступ в безопасные помещения в сопровождении сотрудников МЧС.

- Будет произведена оценка размера ущерба. Со стороны МЧС окажут содействие в получении подтверждающих документов, - сообщили в правительстве республики.

В ближайшее время будет организована встреча предпринимателей с профильными министерствами.

ТЦ «Гвоздь» на улице Сахьяновой - крупнейший мебельный магазин города. Там располагаются как филиалы крупных сетей, так и местные производители. По данным 2ГИС, всего в здании – более 85 объектов, большая часть из них - мебельные компании.

Сообщение о пожаре поступило в четвёртом часу утра. В здании бушевал мощный пожар, охвативший площадь более чем в 22 тысячи кв.метров. Часть кровли обрушилась.

Локализовали пожар в 10-м часу утра, открытое горение ликвидировали к 13 часам. Работы по тушению и разбору завалов продолжаются.
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