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Пожар в улан-удэнском ТЦ «Гвоздь» локализовали на площади 22 тысячи кв.метров

Пожар в улан-удэнском ТЦ «Гвоздь» локализовали на площади 22 тысячи кв.метров
Происшествия,  Фото:МЧС, Baikal-daily.ru
На месте работают более 120 пожарных

Крупный пожар в торговом центре «Гвоздь» локализовали на общей площади около 22 тысяч «квадратов». Об этом сообщили МЧС России, а также глава Бурятии Алексей Цыденов.

«В торговом центре «Гвоздь» пожар локализован на площади 22 000 кв.м. Распространение остановлено. Но тушение еще не закончено», - написал в своём Telegram-канале глава республики.

По данным МЧС, на месте работают 126 пожарных и 32 единицы техники.








Торговый центр «Гвоздь», где расположено большое число точек по продаже мебели, а также другие организации, загорелся ранним утром 7 ноября. Огонь и огромные столбы дыма были видны далеко вокруг. Утром сообщалось, что горела кровля на площади 10 тысяч квадратных метров, огонь перекинулся на верхний этаж. Крыша частично обрушилась.

Шесть человек самостоятельно вышли на улицу, по предварительным данным, пострадавших нет.

 
В районе пожара перекрыли движение для автомобилей и трамваев.

Ограничено автомобильное движение по улицам Ключевская, Лебедева, Жердева и Дарханская. Трамваи направлены в обход улиц Ключевская и Сахьяновой. 

Из-за этого город встал в пробках, многие улан-удэнцы сегодня утром опоздали на работу и учёбу. В частности, о массовых опозданиях сообщают во ВСГУТУ. 

пожар

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