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В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь»

В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в ТЦ «Гвоздь»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Работы по тушению и разбору сгоревших конструкций продолжаются

В Улан-Удэ пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Гвоздь». Об этом МЧС России сообщило в 13:05.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре», - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются работы по тушению и разбору сгоревших конструкций. По предварительным данным, площадь мощного пожара превысила 22 тысячи квадратных метров.

Информацию о возгорании пожарные получили 7 ноября в четвёртом часу утра. Сперва сообщалось, что на территории «Гвоздя» горят только автопокрышки и мусорный бак. Но когда пожарные прибыли на место, торговый центр полыхал – огнём были объяты стена, а также кровля по всей её площади. Столбы дыма и пламя были видны далеко вокруг.


 


Пожару был присвоен четвертый повышенный ранг, на место срочно вызвали все силы, в том числе пожарных, находившихся в эту ночь не на службе. Всего в тушении задействовали 164 человека, 48 единиц техники. Использовалось семь подъёмных механизмов, а также две водовозки. Усиленной пожарно-спасательной группировкой было подано 18 стволов, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

⁃ Процесс тушения возгорания сложный. Большая пожарная нагрузка, порывы ветра и конструктивные особенности здания способствовали быстрому скрытому распространению горения. В результате большой температуры произошло частичное обрушение кровли здания, - сообщил заместитель начальника ведомства Андрей Боркин.

Для бесперебойной подачи воды задействовали пожарные гидранты, также было принято решение задействовать пожарную насосную станцию совместно с рукавным автомобилем. Общая протяжённость магистральных линий с реки Уда превысила 1500 метров. Для авиамониторинга применялась беспилотная авиационная система.

Как сообщал «Байкал-Dailу», локализовали огонь в 10-м часу утра. Тушение затруднено сложной планировкой здания.

По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Шесть человек сами успели эвакуироваться из здания.

Причина крупного пожара будет установлена позже. Ущерб будет огромным: по 2ГИС, в здании ТЦ «Гвоздь» находились более 85 торговых точек. Большая часть из них - мебельные компании. В прилегающем к нему административном здании - 45 организаций.



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