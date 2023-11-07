В Улан-Удэ бушует пожар в торговом центре «Гвоздь»

Уже обрушилась кровля

В Улан-Удэ горит кровля торгового центра «Гвоздь» на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу 6 человек, сообщает главное управление МЧС России по Бурятии. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Всего в ликвидации задействовано 73 специалиста и 22 единицы техники.



Кровля торгового центра частично обрушилась.



Информация уточняется.

ТЦ «Гвоздь» находится в Октябрьском районе Улан-Удэ по адресу ул. Сахьяновой, 5.

Прокуратура Бурятии контролирует установление всех обстоятельств возгорания, сообщили в ведомстве. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого по результатам проверки процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

Огонь и столб дыма видно из разных концов города. Дым от пожара уходит на северо-восток.

Пользователи улан-удэнских пабликов пишут:

«Как страшно».



«И не только Гвоздь. Читаэнерго тоже»

«Ужас какой».

«Хорошо, хоть людей нет там ночью».



