В Забайкалье прошла выездная сессия ВЭФ

Бизнес, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

На ней обсудили развитие многостороннего сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке



Перспективы международного сотрудничества в сфере туризма, развитие взаимодействия в индустрии гостеприимства, а также привлечение инвестиций в эту отрасль обсудили участники выездной сессии Восточного экономического форума «Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов», которая состоялась 4 августа в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума — 2023 «Новые горизонты».



- Всем нашим друзьям и коллегам, гостям из дружественных государств хочу пообещать всестороннюю помощь правительства РФ, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в том, чтобы ваши замыслы, ваши проекты по созданию туристического продукта состоялись, — заявил на сессии министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.



Также глава ведомства поддержал озвученную в ходе сессии инициативу об упрощённом трудоустройстве ветеранов СВО в туристическую отрасль Дальнего Востока. По словам модератора дискуссии, для многих из таких граждан возвращение к мирной жизни может проходить при помощи работы гидами и проводниками.



Кроме этого, участники сессии обсудили перспективы создания межрегиональных туристических маршрутов, а также различные аспекты организации экологического, промышленного и экотуризма. По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион обладает гигантскими возможностями для налаживания взаимного туризма с партнёрами из Китая, Монголии и других стран.



- Забайкальский край имеет развитую железнодорожную и автодорожную сеть, большое количество пограничных переходов. При этом, планируется и создание новых. Сейчас ведётся совместная работа с нашими китайскими и монгольскими друзьями для того, чтобы сделать пересечение границы быстрым и удобным. Уже принято решение о введении электронных виз на двух пунктах пропуска — их число необходимо расширять. Также необходимо расширять способы пересечения границы, предоставлять людям как можно больше форматов удобного перемещения, — отметил он.



В свою очередь, о процессе перезапуска российско-китайского туризма после пандемии коронавируса рассказал генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай. Согласно статистическим данным Китая, за 2019 год граждане этой страны совершили более 160 млн выездов за границу, из которых 2,250 млн в Россию, а 2,720 млн россиян, в свою очередь, выезжали в Китай.



- Забайкальский край граничит с Китаем, обладает прекрасными природными пейзажами, богат туристическими ресурсами, имеет сухопутное сообщение, что делает его естественным аванпостом в целях развития сотрудничества между странами. Предполагается, что вслед за облегчением визового режима в будущем все больше китайских граждан и туристических групп будут посещать Забайкальский край, знакомиться с его красотой и местными обычаями, а также приносить стимул в развитие местной экономики, — подчеркнул Ли Хай.



Выездная сессия ВЭФ прошла в Забайкалье впервые. Участие в дискуссии также приняли губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель мэра г. Хулунбуир Сунь Вэй и заместитель начальника управления культуры, туризма, радио и кино г. Хулунбуир Ли Джун Вэй, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Гао Ци, председатель совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов и вице-президент «ВЭБ.РФ» Дмитрий Аксаков.



Напомним, Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» — 2023 прошёл с 4 по 6 августа в туристических местах Забайкалья: эко-курорте «Кука», ленд-арт парке «Тужи» и этнокомплексе «Кочевник». Основными целями проведения мероприятия являлись раскрытие экспортного и туристического потенциала Забайкальского края, представление региона для потенциальных партнёров, определение точек роста экономики в части внешнеэкономической деятельности.



VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



