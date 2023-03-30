Помимо предпринимателей, собрались сотрудники муниципальных образований
Эксперты из Москвы провели обучающий семинар в Улан-Удэ по работе с инвестиционными проектами. По словам директора фонда регионального развития Гэсэра Доржиева, «работа с инвесторами не должна быть простой формальностью».
- Если мы смогли донести все плюсы работы в Бурятии, подобрали участок, но при подключении к энергосетям инвестор столкнулся со срывом сроков, сложной процедурой, то он может просто уйти туда, где условия лучше. Чтобы этого не допустить, мы и организовали это обучение, - рассказал директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.
Обучение длилось весь день и состояло из теоретической и практической частей.
- Особенно понравилось, что было много практики. Обычно на обучениях основу составляет теория, а здесь мы разобрали конкретные нюансы, которые прямо сегодня можно применить в своей работе, - поделилась впечатлениями одна из участниц семинара, заместитель руководителя администрации Мухоршибирского района Марина Богомазова.
В обучающем мероприятии приняли участие инвесторы, главы и сотрудники муниципальных образований, предприниматели.
Инвесторов в Улан-Удэ обучили московские эксперты
Бизнес, Фото:
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