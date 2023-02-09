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В Улан-Удэ отменили долгожданный концерт Дианы Арбениной

В Улан-Удэ отменили долгожданный концерт Дианы Арбениной
Бизнес, 
Выступление певицы в столице Бурятии не состоится по неизвестным причинам

Через несколько недель в Улан-Удэ собиралась дать концерт известная поэтесса, певица, музыкант и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Она должна была выступить на сцене ночного клуба «Club 69» 21 февраля.

Сообщалось, что Арбенина представит поклонникам своё новое шоу «Авиарежим» (возрастное ограничение – 12+). Так же называется одна из её песен из альбома 2020 года «О2». Планировалось, что Диана исполнит и новые композиции, и уже проверенные временем хиты.

Однако концерт, которого так долго ждали многие жители республики, отменили. То, что он не состоится в Улан-Удэ, подтвердили «Байкал-Daily» в «Сибкассе Улан-Удэ». Информация о нём уже исчезла с сайта, где продавали билеты. Причины неизвестны.  Хотя зрителям, желавшим попасть на мероприятие, заявили, что это сделали просто из-за переоценки мест. 

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