В столицу Бурятии приедет Диана Арбенина

Солистка «Ночных снайперов» выступит в одном из ночных клубов города
Через несколько недель в Улан-Удэ даст концерт известная поэтесса, певица, музыкант и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Она выступит на сцене ночного клуба «Club 69» 21 февраля.
Арбенина представит поклонникам своё новое шоу «Авиарежим» (возрастное ограничение – 12+
). Так же называется одна из её песен из альбома 2020 года «О2». Диана исполнит и новые композиции, и уже проверенные временем хиты. Цены на билеты колеблются от 3 до 5 тысяч рублей.
А 8 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится юбилейный концерт российской рок-группы «КняZz» (16+), которая приезжала в республику в год назад. Лидеру коллектива Андрею Князеву (бывший солист «Король и Шут») скоро исполнится 50 лет.
- Мощно отметим юбилей Андрея Князева, споём хиты «Короля и Шута» и самого Князя так громко, чтобы стены ФСК задрожали, – отмечают организаторы.
В республике облачная погода
Животные должны спать ещё около трёх недель
«Ещё спать и спать…» - добавляют специалисты
Большинство горожан не стремятся постоянно перерабатывать
Беседу провели сотрудники наркодиспансера
«Очень красивая и мощная машина!» - признался школьник
Осенью кормушки заполняли сеном
Занятие состоялось у старшеклассников
Сам фестиваль пройдёт в сентябре
На увеличение промышленного производства повлияет добыча полезных ископаемых
Заглавные партии в самом романтичном балете «Ромео и Джульетта» исполнили Александра Богданова и Алдар Болтанов, которые являются парой по жизни
Соревнования состоятся в ближайшие выходные
В столице Бурятии прошла эколого-просветительская акция
Всего в этом году планируют заменить 314 лифтов
Вопрос решили на рабочей встрече руководства