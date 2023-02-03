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В столицу Бурятии приедет Диана Арбенина

В столицу Бурятии приедет Диана Арбенина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Солистка «Ночных снайперов» выступит в одном из ночных клубов города

Через несколько недель в Улан-Удэ даст концерт известная поэтесса, певица, музыкант и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Она выступит на сцене ночного клуба «Club 69» 21 февраля. 

Арбенина представит поклонникам своё новое шоу «Авиарежим» (возрастное ограничение – 12+). Так же называется одна из её песен из альбома 2020 года «О2». Диана исполнит и новые композиции, и уже проверенные временем хиты. Цены на билеты колеблются от 3 до 5 тысяч рублей.

А 8 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится юбилейный концерт российской рок-группы «КняZz» (16+), которая приезжала в республику в год назад. Лидеру коллектива Андрею Князеву (бывший солист «Король и Шут») скоро исполнится 50 лет.

- Мощно отметим юбилей Андрея Князева, споём хиты «Короля и Шута» и самого Князя так громко, чтобы стены ФСК задрожали, – отмечают организаторы.

концерт певцы

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