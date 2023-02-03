В столицу Бурятии приедет Диана Арбенина

Солистка «Ночных снайперов» выступит в одном из ночных клубов города





Через несколько недель в Улан-Удэ даст концерт известная поэтесса, певица, музыкант и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Она выступит на сцене ночного клуба «Club 69» 21 февраля.Арбенина представит поклонникам своё новое шоу «Авиарежим» (). Так же называется одна из её песен из альбома 2020 года «О2». Диана исполнит и новые композиции, и уже проверенные временем хиты. Цены на билеты колеблются от 3 до 5 тысяч рублей.А 8 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится юбилейный концерт российской рок-группы «КняZz» (16+), которая приезжала в республику в год назад. Лидеру коллектива Андрею Князеву (бывший солист «Король и Шут») скоро исполнится 50 лет.- Мощно отметим юбилей Андрея Князева, споём хиты «Короля и Шута» и самого Князя так громко, чтобы стены ФСК задрожали, – отмечают организаторы.