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В Бурятию летом будут летать чартеры

В Бурятию летом будут летать чартеры
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Стартует летняя чартерная программа

Бурятия вошла в список направлений, куда можно отправиться на отдых по доступной цене.

Вообще же в этом году Ростуризм расширил программу чартерных рейсов. В него вошли также Сахалин, Камчатка, Приморский край, Алтай, Северный Кавказ, Карелия, Калининградская и Тюменская области.

К летнему сезону в 2022 году Ростуризм расширил географию чартерной программы до 12 регионов, в 2021 году программа охватывала семь направлений. Теперь летние туристические чартеры предлагают самые разные форматы отдыха в направлениях.

Чартеры начнут летать в Улан-Удэ со 2 июля.

Большинство летних туристических чартеров будут вылетать из Москвы. В Горно-Алтайск можно будет долететь из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Тобольск (Тюменская область) – только из Санкт-Петербурга.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году летняя чартерная программа началась в середине июня. Всего Бурятия приняла 13 чартерных рейсов из Москвы от туроператора TUI Россия. 
чартерные рейсы

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