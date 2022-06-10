В Бурятию летом будут летать чартеры

В конце 2021 года в Улан-Удэ открылся первый офис Альфа-Банка. Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и региональный управляющий в г. Улан-Удэ Светлана Егорова в интервью с «Байкал-Daily» рассказали о планах сотрудничества и развития в Бурятии