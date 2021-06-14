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В Бурятии прибыл летний чартер с туристами

В Бурятии прибыл летний чартер с туристами
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ, egov-buryatia.ru
Организаторы летней чартерной программы в Бурятию обещали соблюдать максимальные антиковидные меры предосторожности

Сегодня, 14 июня, аэропорт «Байкал» принял чартерный рейс из Москвы с первыми участниками летней чартерной программы 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

- Сегодня, 14 июня, мы начинаем третью полетную программу в Республику Бурятия совместно с нашим партнёром – компанией TUI Россия. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация, которая сейчас складывается не очень благополучная, завершится. Я хочу отметить, что все наши гиды, водители, средства размещения, весь персонал, который встречает, обслуживает туристов, сделали прививки от коронавируса, я сама тоже привилась. Но всё равно мы будем соблюдать все максимальные меры предосторожности – масочный режим, социальная дистанция в общественных местах, термометрия. Поэтому думаю, что у нас все рейсы пройдут по плану, - отметила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.



Участники чартерной программы выбрали Бурятию для своего отдыха по разным причинам – предложили путёвку в турагентстве, заинтересовала доступная цена, кто-то уже был на зимней чартерной программе и решил вернуться. Павел, один из туристов, прибывших сегодня в Улан-Удэ, побывать на Байкале мечтал всю жизнь.

- Я сам из Ашкелона (Израиль), недавно прилетел в Россию. Хотелось бы поездить по значимым местам, всю жизнь мечтал посетить Байкал. Жду от поездки хороших впечатлений, хочу познакомиться с местным этносом, посмотреть природу, - рассказывает Павел.

Татьяна Мокиенко из Санкт-Петербурга посетила уже много городов и стран, но до Бурятии раньше не добиралась.

- Я в детстве объездила весь наш Дальний Восток и север, включая Колыму, была в Якутии, Ханты-Мансийске, Магадане, но я никогда не добиралась до Бурятии. Мне очень приятно. Я хочу ещё взять внуков, детей привезти с коньками на зимний Байкал. Они фигуристки, так что можем здесь на льду покататься, - поделилась Татьяна Юрьевна.




В сезоне 2021 года с 13 июня по 23 сентября в Бурятию прилетят 13 чартерных рейсов из Москвы от туроператора TUI Россия. Будет обслужено более 2000 туристов, планируется один рейс в 9 дней. Чартерная программа – это гарантированный поток туристов в республику, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации очень важно для туристической отрасли Бурятии.

- Министерство туризма Бурятии и TUI Россия во время пандемии год назад поставили нам эту чартерную программу буквально за месяц, мы побили все рекорды. В прошлом году Бурятия единственная отлетала всю полётную программу. Все рейсы, которые были запланированы, были загружены практически на сто процентов. Именно это, наверное, помогло местным туроператорам в прошлом году выжить – были средства на зарплату сотрудникам, аренду офисов, - отмечает менеджер по въездному туризму Алтана Оболова.

Сегодня стартовала уже третья чартерная программа на Байкал. Чартерная программа TUI Россия в Бурятию была открыта летом 2020 года. Полётная программа стартовала 4 июля и продлилась до 23 сентября. Было выполнено 10 чартерных рейсов с полной загрузкой, перевезено 1 528 человек.

Зимой 2021 года в Бурятию на чартерных рейсах прилетели 1 749 туристов. 


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