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Первый чартер на Байкал в Бурятию состоится в феврале

Первый чартер на Байкал в Бурятию состоится в феврале
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике решили повторить успех прошлого года

Чартеры «Уральских авиалиний» будут летать на Байкал в Бурятию еженедельно с 12 февраля, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Туристам из Москвы предлагают тур в Бурятию на восемь дней/семь ночей. В стоимость включены авиаперелёт, проживание в трёхзвёздочном отеле в Улан-Удэ, проживание в отеле на Байкале, трансфер, две-три базовые экскурсии. Даты заезда: 12 февраля, 19 февраля, 26 февраля, 5 марта, 12 марта, 19 марта.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал про успешные предыдущие чартерные программы, которые состоялись летом и зимой прошлого года.

- Стартует уже четвёрная чартерная программа «Лёд Байкала и солнце Бурятии». Чартерная программа не только открыла для жителей России Байкал и Бурятию, как новое, яркое туристическое направление на Востоке России, она сделала это направление доступным для каждого жителя страны. Чартеры поддержали турбизнес в условиях пандемии, способствовали росту качества местного туристического продукта, созданию новых оригинальных турпродуктов. Были также разработаны эксклюзивные программы по Бурятии для туристов. Благодаря запуску зимних чартеров мы теперь имеем возможность продлить туристический сезон в республике, показать её, как одно из перспективных мест для зимнего активного отдыха, – отметил Алексей Цыденов.

Согласно указу главы Бурятии №183, иногородние туристы при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия на территорию региона представляют документацию о вакцинации или о перенесённом заболевании (QR-код), либо документ, подтверждающий медотвод. При отсутствии этих документов иногородних туристы представляют результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до заселения, однократно в течение всего периода пребывания в республике.
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