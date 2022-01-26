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В Улан-Удэ усилили проверки по QR-кодам

В Улан-Удэ усилили проверки по QR-кодам
Бизнес,  Фото:администрация Улан-Удэ
Во время сегодняшнего рейда выявили два нарушения

В торговых центрах, кафе и объектах торговли усилена проверка соблюдения требований о QR-кодах, сообщает администрация Улан-Удэ.

Сегодня, 26 января, мобильная группа из числа сотрудников комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, а также минпрома проверила, как соблюдаются антиковидные требования в торговых центрах, объектах торговли и кафе.

Порядок применения QR-кода и соблюдение масочного режима проверили на 37 объектах.

- Выявлено два нарушения – в рыболовном магазине по улице Тулаева и в продуктовом магазине в СНТ «Пищевик», - сообщает мэрия.

Сотрудники также информируют руководителей и администраторов торговых центров и объектов торговли об изменениях в указ главы Бурятии по профилактике коронавирусной инфекции и о необходимости усиления проверки QR-кодов.

С 25 января по 13 февраля включительно решено:

- приостановить работу ночных клубов, а также оказание услуг по организации досуга, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий;

- ограничить время работы предприятий общественного питания до 23 часов;

- приостановить работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, а также в отдельно стоящих зданиях, за исключением автодромов и картингов, оказания услуг по прокату детских электромобилей или педальных автомобилей при условии посещения по предварительной записи;

За несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость коронавирусом в Бурятии, резко взлетевшая на фоне прихода омикрон-штамма, продолжает ставить рекорды. За прошедшие сутки впервые за всё время зафиксировали более 600 заражённых.


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