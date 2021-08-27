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В Бурятии выбрали лучших молодых предпринимателей

В Бурятии выбрали лучших молодых предпринимателей
Бизнес,  Фото:пресс-служба минпромторга РБ
Победителей определили в восьми номинациях

В Бурятии прошло награждение победителей регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2021». Мероприятие объединило 37 талантливых и амбициозных предпринимателей республики, которые представили свои проекты на суд экспертов.

- Основными критериями отбора были финансовые показатели, конкурентоспособность, естественно, создание рабочих мест. Возрастные ограничения – от 18 до 35 лет, - говорит Анастасия Волкова, директор Гарантийного фонда Бурятии.

По результатам регионального этапа определены победители в 8 номинациях:
1. Номинация «Сфера услуг»: Победитель – Яковлева Арюна Игнатьевна, салон красоты «Румяна»;
2. Номинация «Торговля»: Победитель – ИП Макарова Кира Александровна, товары для nail-индустрии «KIRA»;
3. Номинация «Производство»: Победитель – Соктоев Юрий Дамбадугарович, ООО «Хай левел», («Улан-Удэнская туалетная бумага»);
4. Номинация «Самозанятые»: Победитель – Убонеева Дарья Максимовна, студия «More Art»;
5. Номинация «Инновационное предпринимательство»: Победитель – Балданов Сокто Сультимович, ООО «Умная Школа»;
6. Номинация «Интернет-предпринимательство»: Победитель – ИП Тугутова Алена Владимировна, маркетинговое агентство «NewToneMarketing»;
7. Номинация «Предпринимательство в социальной сфере»: Победитель – ИП Алексеева Евгения Александровна, социальный проект «Ниточка»;
8. Номинация «Сельскохозяйственное предпринимательство»: Победитель – ИП Будаев Заян Бато-Жаргалович, крестьянское фермерское хозяйство.

- Это оказалось так приятно, так волнительно – подтверждение твоих заслуг. Это безумно вдохновляет, окрыляет, - поделилась Арюна Яковлева, победитель регионального этапа в номинации «Сфера услуг».

Также специальной премией «За активную деятельность в социальном предпринимательстве» отмечена Сиволапова Виктория Игоревна, руководитель образовательного центра «Гимназист».

Всем участникам вручены сертификаты и памятные призы. А победители регионального этапа представят Бурятию в федеральном этапе конкурса «Молодой предприниматель России 2021». Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.
Бурятия конкурс предприниматели молодежь бизнес

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