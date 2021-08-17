В Бурятии бизнесмены не заключали трудовые договоры

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии владельцы магазина, кафе и пункта приёма и отгрузки древесины не заключили трудовые договоры с шестью работниками.



Индивидуальным предпринимателям внесены представления, которые удовлетворены, с работниками заключены трудовые договоры.



Кроме того, в отношении предпринимателей возбуждены административные дела за уклонение от оформления трудового договора. Государственной инспекцией труда в Бурятии виновным назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

