В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии владельцы магазина, кафе и пункта приёма и отгрузки древесины не заключили трудовые договоры с шестью работниками.
Индивидуальным предпринимателям внесены представления, которые удовлетворены, с работниками заключены трудовые договоры.
Кроме того, в отношении предпринимателей возбуждены административные дела за уклонение от оформления трудового договора. Государственной инспекцией труда в Бурятии виновным назначены штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии бизнесмены не заключали трудовые договоры
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