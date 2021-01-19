В Улан-Удэ выставили на продажу ресторан «Ургы»

В конце 2020 года на сайте «Авито» на продажу был выставлен улан-удэнский ресторан с 35-летним стажем «Ургы». Собственник оценил его в 105 миллионов 250 тысяч рублей. В описании утверждается, что окупаемость составит 3,5 года.
- Ресторан существует 35 лет, с 1985 года. Зарекомендовал себя как один из лучших ресторанов нашего города, о чём говорят сами люди. Ресторан приносит прибыль даже в пандемию, - говорится в объявлении.
В продаваемый лот входит семейный и два банкетных зала, земля, оборудование ресторана, технические и коммуникационные помещения.
Причиной продажи называется расширение бизнеса собственника в Иркутске. В конце объявления добавляется, что ресторан продаётся до 20 января 2021 года.
- Если не продам, возьму кредит под недвижимость и вложу в основной бизнес, и поставлю управляющего, - говорится в сообщении.
Также автор данного объявления продаёт и другие объекты недвижимости: ночной клуб, магазин и гостиница.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре на продажу на том же сайте на продажу был выставлен гриль-бар «Шашлыкоff». Ценник на него был 35 миллионов рублей. Сейчас объявления о продаже на сайте нет.