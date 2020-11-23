В Улан-Удэ выставили на продажу «Шашлыкoff»

Стоимость двух гриль-баров оценивается в 35 миллионов рублей.







На популярном сайте объявлений «Авито» 14 ноября появилось объявление о продаже гриль-бара «Шашлыкoff» в Улан-Удэ. Владельцы франшизы выставили на продажу сразу две точки – на улицах Терешковой и Ленина.- Работа налажена, начиная с поставок продукции до обучения персонала, - говорится в объявлении.Также в разделе «Готовый бизнес» часто можно встретить продажу улан-удэнских продуктовых магазинов, кафе, кофеин и пивных магазинов. Их цена варьируется от 100 тысяч до нескольких миллионов.ШашлыкоFF — франчайзинговая сеть гриль-баров, основанная в 2009 году. По данным на 2019 год насчитывает более 50 заведений в 35 российских городах. Также компания присутствует в Казахстане. Головной офис расположен в Новосибирске. В Улан-Удэ первый ресторан сети заработал в 2016 году.