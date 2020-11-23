В Улан-Удэ выставили на продажу «Шашлыкoff»

На продажу выставлены два улан-удэнских гриль-бара
На популярном сайте объявлений «Авито» 14 ноября появилось объявление о продаже гриль-бара «Шашлыкoff» в Улан-Удэ. Владельцы франшизы выставили на продажу сразу две точки – на улицах Терешковой и Ленина.
- Работа налажена, начиная с поставок продукции до обучения персонала, - говорится в объявлении.
Стоимость двух гриль-баров оценивается в 35 миллионов рублей.
Также в разделе «Готовый бизнес» часто можно встретить продажу улан-удэнских продуктовых магазинов, кафе, кофеин и пивных магазинов. Их цена варьируется от 100 тысяч до нескольких миллионов.
ШашлыкоFF — франчайзинговая сеть гриль-баров, основанная в 2009 году. По данным на 2019 год насчитывает более 50 заведений в 35 российских городах. Также компания присутствует в Казахстане. Головной офис расположен в Новосибирске. В Улан-Удэ первый ресторан сети заработал в 2016 году.
Организатор подпольной вечеринки уже установлен
Разработку оценил глава республики Алексей Цыденов
Предприниматель получил немаленький штраф
На вопросы отвечает Антон Сергеевич Соколов – Управляющий Бурятским отделением ПАО Сбербанк
В Бурятии выявляют случаи нарушений юридическими лицами режима ограничений
Предпринимателей наказали за то, что они не известили о прибытии товара
Уполномоченный по правам предпринимателей пообщался с бизнесменами, которые требуют пересмотра указа главы Бурятии и вышли на пикеты в пятницу
Предприниматели идут на решительные меры
Герман Греф рассказал, как искусственный интеллект меняет мир
Нарушителям грозит административная ответственность
Их доля достигла 65% от общего объёма
Мясопродукты везли в Амурскую область
В магазине выявлены антиковидные нарушения
Собрание бизнесменов на этот прошло около торгового центра «Форум»
Прокуратура проверит доводы бизнесменов, просящих открытия торговли