Экспресс-тесты могут помочь в борьбе с коронавирусом

А как у них?







Так что один из ключей к решению проблемы кроется в быстрой диагностике заболевания – и как следствие, последующем изолировании заразившегося от остальных и его лечении. И существенно помочь на первом этапе могут экспресс-тесты на антиген.







Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению «Набора реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDART Q COVID-19 Ag)». Процедура теста, меры предосторожности и интерпретация результатов этого теста должны строго соблюдаться при тестировании. Не соблюдение процедуры тестирования и интерпретации результатов теста могут повлиять на эффективность и/или привести к недостоверным результатам.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

Ситуация с ковидом в Бурятии совсем недавно была напряжённой – примерно три недели назад выявляли более 270 новых больных в сутки. Сейчас наблюдается снижение заболеваемости – так, 21 декабря сообщили о 207 выявленных случаях за сутки.В середине ноября глава Бурятии Алексей Цыденов после введения двухнедельного локдауна отмечал, что республика близка к пределу развёртывания коечного фонда.- Резерв по добавлению уже закончился. Мы будем строить новую инфекционную больницу в Улан-Удэ, но примерно через полтора года. А сейчас идти дальше - у нас просто запаса нет. Он есть, но там совсем уже крохи. Поэтому сейчас мы вводим эти ограничения. Вводить их раньше можно было, но раньше у нас еще была возможность наращивать число коек. Помните, мы еще по весне начинали с 400 коек, потом 900, сейчас у нас 2600 с лишним койко-мест. Мы уже близки к пределу развертывания коечного фонда. Поэтому сейчас, когда мы до этого предела дошли, вводятся ограничения, - объяснял Алексей Цыденов.Тогда проблема стояла с анализами – их просто банально не успевали делать. При этом, сложилась ситуация, что заболев, человек фактически выбывал из рабочего процесса на месяц. К примеру, он уже переболел, но ещё ждёт результата ПЦР-теста – ранее результатов аж двух тестов. И для того чтобы выйти из этой ситуации с анализами, республика стала закупать экспресс-тесты на антитела и антиген.То есть получается, на работу можно выйти после ПЦР-теста (он всё-таки более чувствительный - при условии, что всё выполнено правильно), результат от которых приходит через несколько дней.А чтобы начать лечить человека, достаточно экспресс-теста. И в этом случае тесты становятся действительно своеобразной палочкой-выручалочкой, которая помогает остановить быстрое распространение вируса.О том, что в России в оборот вводятся экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15-20 минут, заявила в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, появление тестов сделает тестирование более доступным и быстрым.Особо можно отметить антиген-тесты, которые способны выявить вирус с первого дня заболевания, в том числе у бессимптомных носителей. Здесь надо учитывать, что минздрав России рекомендует использовать только зарегистрированные в Государственном реестре медицинских изделий тест-системы. Список последних размещён на сайте Росздравнадзора. Эта рекомендация нацелена на то, чтобы человек был уверен в результате при использовании этих экспресс-тестов.Давайте познакомимся поближе с корейским экспресс-тестом на антиген SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag (набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2), который поставляет на российский рынок компания «Уайт Продакт».Набор реагентов позволяет быстро выявлять COVID-19 в биологическом материале человека методом взятия мазка из носоглотки. Проще говоря, экспресс-системы на антиген позволяют показать результат в течение 15-30 минут с 1-го дня заболевания, в том числе и при бессимптомном течении болезни. Тестирование не требует специального массивного медицинского оборудования и высококвалифицированного медицинского персонала - собственно в этом заключается уникальность экспресс-тестов и их социальная значимость в сложившихся тяжёлых условиях.То есть тест предназначен для того чтобы выявить и изолировать заразившегося сотрудника на самых ранних стадиях заболевания. И в итоге он не сможет заразить большое количество людей – родных, друзей, коллег и т.д.- Тесты SD Biosensor практически не дают ложноположительных значений, они могут быть не привязаны к лаборатории, их можно проводить в «полях», что очень актуально для отдалённых мест нашей страны, где проведение анализа невозможно, ввиду отсутствия лабораторий в ближайшем радиусе, - говорят в компании «Уайт Продакт».В компании также отмечают, экспресс-тесты в первую очередь нужны государственному и корпоративному секторам.- Мы наблюдаем стабильный рост спроса на антиген-тесты. Их у нас закупают предприятия, для которых жизненно важна бесперебойная работа. Это и стратегические компании, медицинские учреждения, спортивные, образовательные и туристические организации, минздравы регионов. Надо отметить, что с помощью тестирования можно своевременно предупредить распространение инфекции внутри крупных организаций, - уточнили в пресс-службе компании.«Экспресс-тесты производства SD Biosensor уже применяются в таких компаниях, как ПАО «ГМК «Норильский никель», «Mail.ru Group», ПАО «Сургутнефтегаз», группа «Интер РАО» и др. Также высоко оценил тесты и медицинский персонал ЦКБ Управления делами президента РФ, Центра диагностики и лечения имени Семашко», - добавили в компании.Как сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal, ряд европейских государств принял решение запустить программу по тестированию на коронавирус всего населения страны или отдельно взятых регионов, пытаясь таким образом подавить наступление инфекции в преддверии Рождества, а также ослабить режим изоляции и ограничения, которые пагубно сказываются на экономике.Например, Австрия заявила, что к середине декабря собирается протестировать большую часть своего населения, начав эти мероприятия с учителей и сотрудников полиции, чтобы дать возможность своим гражданам отпраздновать Рождество со своими близкими. В этом начинании австрийским властям будут помогать также военные.«Массовое тестирование откроет новую главу в борьбе с пандемией, и с помощью этих мероприятий мы хотим дать людям возможность отпраздновать Рождество в семейном кругу, — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. — Тест, на который уйдёт несколько минут может предотвратить недели изоляции».Между тем, страны Азии — в частности Китай — развернули программы по массовому тестированию для борьбы с коронавирусом уже довольно давно, однако на Западе подобные меры набирают определённую популярность только сейчас. Напомним, Южная Корея весной 2020 года относительно легко перенесла заболеваемость населения COVID-19 – стране удалось замедлить эпидемию и избежать введения жёстких ограничений. Одним из факторов успеха стала тотальное тестирование.