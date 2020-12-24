Экспресс-тесты могут помочь в борьбе с коронавирусом

Ситуация с ковидом в Бурятии совсем недавно была напряжённой – примерно три недели назад выявляли более 270 новых больных в сутки. Сейчас наблюдается снижение заболеваемости – так, 21 декабря сообщили о 207 выявленных случаях за сутки.
В середине ноября глава Бурятии Алексей Цыденов после введения двухнедельного локдауна отмечал, что республика близка к пределу развёртывания коечного фонда.
- Резерв по добавлению уже закончился. Мы будем строить новую инфекционную больницу в Улан-Удэ, но примерно через полтора года. А сейчас идти дальше - у нас просто запаса нет. Он есть, но там совсем уже крохи. Поэтому сейчас мы вводим эти ограничения. Вводить их раньше можно было, но раньше у нас еще была возможность наращивать число коек. Помните, мы еще по весне начинали с 400 коек, потом 900, сейчас у нас 2600 с лишним койко-мест. Мы уже близки к пределу развертывания коечного фонда. Поэтому сейчас, когда мы до этого предела дошли, вводятся ограничения, - объяснял Алексей Цыденов.
Тогда проблема стояла с анализами – их просто банально не успевали делать. При этом, сложилась ситуация, что заболев, человек фактически выбывал из рабочего процесса на месяц. К примеру, он уже переболел, но ещё ждёт результата ПЦР-теста – ранее результатов аж двух тестов. И для того чтобы выйти из этой ситуации с анализами, республика стала закупать экспресс-тесты на антитела и антиген.
То есть получается, на работу можно выйти после ПЦР-теста (он всё-таки более чувствительный - при условии, что всё выполнено правильно), результат от которых приходит через несколько дней.
А чтобы начать лечить человека, достаточно экспресс-теста. И в этом случае тесты становятся действительно своеобразной палочкой-выручалочкой, которая помогает остановить быстрое распространение вируса.
О том, что в России в оборот вводятся экспресс-тесты на COVID-19, которые позволяют определить наличие вируса в течение 15-20 минут, заявила в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, появление тестов сделает тестирование более доступным и быстрым.
Особо можно отметить антиген-тесты, которые способны выявить вирус с первого дня заболевания, в том числе у бессимптомных носителей. Здесь надо учитывать, что минздрав России рекомендует использовать только зарегистрированные в Государственном реестре медицинских изделий тест-системы. Список последних размещён на сайте Росздравнадзора. Эта рекомендация нацелена на то, чтобы человек был уверен в результате при использовании этих экспресс-тестов.
Подробнее о корейских тестах
Давайте познакомимся поближе с корейским экспресс-тестом на антиген SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag (набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2), который поставляет на российский рынок компания «Уайт Продакт».
Набор реагентов позволяет быстро выявлять COVID-19 в биологическом материале человека методом взятия мазка из носоглотки. Проще говоря, экспресс-системы на антиген позволяют показать результат в течение 15-30 минут с 1-го дня заболевания, в том числе и при бессимптомном течении болезни. Тестирование не требует специального массивного медицинского оборудования и высококвалифицированного медицинского персонала - собственно в этом заключается уникальность экспресс-тестов и их социальная значимость в сложившихся тяжёлых условиях.
То есть тест предназначен для того чтобы выявить и изолировать заразившегося сотрудника на самых ранних стадиях заболевания. И в итоге он не сможет заразить большое количество людей – родных, друзей, коллег и т.д.
- Тесты SD Biosensor практически не дают ложноположительных значений, они могут быть не привязаны к лаборатории, их можно проводить в «полях», что очень актуально для отдалённых мест нашей страны, где проведение анализа невозможно, ввиду отсутствия лабораторий в ближайшем радиусе, - говорят в компании «Уайт Продакт».
В компании также отмечают, экспресс-тесты в первую очередь нужны государственному и корпоративному секторам.
- Мы наблюдаем стабильный рост спроса на антиген-тесты. Их у нас закупают предприятия, для которых жизненно важна бесперебойная работа. Это и стратегические компании, медицинские учреждения, спортивные, образовательные и туристические организации, минздравы регионов. Надо отметить, что с помощью тестирования можно своевременно предупредить распространение инфекции внутри крупных организаций, - уточнили в пресс-службе компании.
«Экспресс-тесты производства SD Biosensor уже применяются в таких компаниях, как ПАО «ГМК «Норильский никель», «Mail.ru Group», ПАО «Сургутнефтегаз», группа «Интер РАО» и др. Также высоко оценил тесты и медицинский персонал ЦКБ Управления делами президента РФ, Центра диагностики и лечения имени Семашко», - добавили в компании.
А как у них?
Например, Австрия заявила, что к середине декабря собирается протестировать большую часть своего населения, начав эти мероприятия с учителей и сотрудников полиции, чтобы дать возможность своим гражданам отпраздновать Рождество со своими близкими. В этом начинании австрийским властям будут помогать также военные.
«Массовое тестирование откроет новую главу в борьбе с пандемией, и с помощью этих мероприятий мы хотим дать людям возможность отпраздновать Рождество в семейном кругу, — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. — Тест, на который уйдёт несколько минут может предотвратить недели изоляции».
Между тем, страны Азии — в частности Китай — развернули программы по массовому тестированию для борьбы с коронавирусом уже довольно давно, однако на Западе подобные меры набирают определённую популярность только сейчас. Напомним, Южная Корея весной 2020 года относительно легко перенесла заболеваемость населения COVID-19 – стране удалось замедлить эпидемию и избежать введения жёстких ограничений. Одним из факторов успеха стала тотальное тестирование.
Так что один из ключей к решению проблемы кроется в быстрой диагностике заболевания – и как следствие, последующем изолировании заразившегося от остальных и его лечении. И существенно помочь на первом этапе могут экспресс-тесты на антиген.
Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению «Набора реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDART Q COVID-19 Ag)». Процедура теста, меры предосторожности и интерпретация результатов этого теста должны строго соблюдаться при тестировании. Не соблюдение процедуры тестирования и интерпретации результатов теста могут повлиять на эффективность и/или привести к недостоверным результатам.
Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.